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Katliamlarının ödülünü aldı! Haşdi Şabi resmen orduya girdi

KATLİAMLARININ ÖDÜLÜNÜ ALDI! HAŞDİ ŞABİ RESMEN ORDUYA GİRDİ

Irak, Şii milis gücü Haşdi Şabi unsurlarını, ordu güçleri gibi kadroya aldı. Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı, "Akıttıkları kanlara vefa borcu" olarak söz konusu talimatı verdiğini söyledi.

Tarih : 10 Mart 2018, 21:20
Puan Ver : Katliamlarının Ödülünü Aldı! Haşdi Şabi Resmen Orduya Girdi(7/10)3

Irak'taki Şii milis gücü Haşdi Şabi unsurlarının, ordu güçleri gibi kadroya alındığı bildirildi.

HAŞDİ ŞABİ UNSURLARI ORDUYA KATILDI

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Falih el-Feyyad, Başbakan Haydar el-İbadi'nin verdiği talimat doğrultusunda Haşdi Şabi unsurlarının, ordu güçleri gibi kadroya alındığını söyledi.

"AKITTIKLARI KANLARA VEFA BORCU"

Feyyad, Haşdi Şabi yasasını uygulamaya koymak için ve "akıttıkları kanlara vefa borcu" olarak söz konusu talimatın verildiğini belirtti.

Irak'ta genel seçimlerin yapılacağı 12 Mayıs öncesinde Şii milis gücüne bu ayrıcalıkların verildiği ifade ediliyor.

HAŞDİ ŞABİ YASASI HAZIRLANDI

Söz konusu Haşdi Şabi yasasının 4. maddesinde, "Haşdi Şabi'ye bağlı gruplar, kanun gereği Irak'ın karşı karşıya bulunabileceği güvenlik ve terör tehdidini ortadan kaldırmak, şehirlerin terör gruplarından geri alınması ve güvenliğinin sağlanması, terör grupları ve onlarla dayanışma içerisinde olanları ortadan kaldırmak için gerekli kuvveti kullanır." ifadesi yer alıyor.

Sünni sivillere karşı insan hakları ihlallerinde bulunduğu bilinen Haşdi Şabi, Bedir Kuvvetleri, Asaib Ehlilhak ve Ketaib Hizbullah el-Iraki gibi milis güçlerden oluşuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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