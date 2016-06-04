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katliam gibi kaza: 33 ölü

KATLİAM GİBİ KAZA: 33 ÖLÜ

Cezayir'de bir yolcu otobüsünün karşı yönden gelen treyler ile çarpışması sonucu 33 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.

Tarih : 04 Haziran 2016, 15:22
Puan Ver : Katliam Gibi Kaza: 33 Ölü(8/10)8


Cezayir'in Lagvat vilayetinde yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen bir treyler çarpıştı.



Cezayirli yetkililer, kazada 33 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin de yaralandığını söyledi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.





Yolcu otobüsünün ülkenin Vahran ve Vurkla kentleri arasında seferler gerçekleştirdiği kaydedildi.








Etiketler: Katliam  Gibi  Kaza  33  Ölü    haber

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