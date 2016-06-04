KATLİAM GİBİ KAZA: 33 ÖLÜ
Cezayir'de bir yolcu otobüsünün karşı yönden gelen treyler ile çarpışması sonucu 33 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.
Cezayir'in Lagvat vilayetinde yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen bir treyler çarpıştı.
Cezayirli yetkililer, kazada 33 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin de yaralandığını söyledi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yolcu otobüsünün ülkenin Vahran ve Vurkla kentleri arasında seferler gerçekleştirdiği kaydedildi.
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