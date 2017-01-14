

Katlanabilir ekranlı Samsung telefon hakkında yeni iddialar ortaya çıktı. Galaxy X1 adını alacağı belirtilen ve katlanabilir bir ekrana sahip olacağı iddia edilen cihaz 2017'nin sonlarına doğru piyasaya çıkabilir.



Samsung'un yakın gelecekte katlanabilir ekrana sahip bir akıllı telefon piyasaya sürmeyi planladığı biliniyor. Hatta bu modelinin adının Galaxy X1 şeklinde olacağı da şimdiye kadar ortaya atılan iddialar arasında yer alıyor. Merak edilen katlanabilir ekranlı Samsung telefon için çıkış tarihi de Çin merkezli kaynaklar tarafından ortaya atıldı.



Çinli mikro blog sitesi Weibo'da paylaşılan bir iletide Samsung'un katlanabilir telefonunun 2017'nin üçüncü ya da dördüncü çeyreğinde tanıtılacağı söylendi. SM-X9000 kod numarasına sahip olacağı belirtilen ürünün donanım özellikleri hakkında ise bir bilgi henüz yok. Sadece ürünün iki farklı ekran boyutuna sahip iki modelden oluşacağı belirtiliyor.



Samsung'un katlanabilir bir telefon üzerinde çalıştığına dair ilk iddialar geçtiğimiz sene ortaya çıkmıştı. Şu sıralar Galaxy S8'in lansmanına hazırlık yapan Samsung, Note 7'de yaşadığı felaketi bir daha yaşamamak için ince eleyip sık dokuyor. Bu nedenle katlanabilir ekran gibi iddialı bir teknolojiye sahip bir ürünü piyasaya sürmeden önce tüm hazırlıkların tam anlamıyla bitmiş olması gerekiyor. Bu nedenle Samsung'un bu sene içinde böyle bir riske girmeme olasılığı da yok değil.



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