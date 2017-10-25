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Katili Yakalanan Eren Bülbül'ün Annesi Konuştu: Yüreğime Su Serpildi

KATİLİ YAKALANAN EREN BÜLBÜL'ÜN ANNESİ KONUŞTU: YÜREĞİME SU SERPİLDİ

Eren Bülbül'e kıyan 'Aram' kod adlı PKK'lı teröristin yakalanması, Bülbül ailesine buruk bir mutluluk yaşattı. Anne "Yüreğime su serpildi" derken, ağabey "Onunla yüzleşmek istiyorum" dedi.

Tarih : 25 Ekim 2017, 19:00
Puan Ver : Katili Yakalanan Eren Bülbül'ün Annesi Konuştu: Yüreğime Su Serpildi(7/10)3

Trabzon'un Maçka ilçesinde 15 yaşındaki Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'in şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren terörist grup içerisinde yer aldığı belirlenen 'Aram' kod adlı PKK'lı terörist Mustafa Tolucan'ın yakalanması, Bülbül Ailesi'ne buruk mutluluk yaşattı. Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, teröristin yakalanmasının evladını geri getirmeyeceğini belirtti, "Yine de yüreğime biraz su serpildi" dedi.

ANNE KONUŞTU

Maçka ilçesi Camidüzü Yaylası'nda oğlu Eren Bülbül'ün şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı teröristlerden birinin yakalandığı haberini kendilerini arayan jandarma ekiplerinden ve televizyonlardan öğrenen anne Ayşe Bülbül, DHA'ya konuştu.

"EREN'İN ACISI DİNMEZ"

Teröristin yakalanmasının acısını dindirmeyeceğini ifade eden acılı anne Ayşe Bülbül, "Ben o teröriste bir şey yapamadıktan sonra benim acım dinmez. Eren'in acısı bende dinmez. Yine de yüreğime biraz su serpildi. Bir daha aynı olayla karşılaşır mıyız, bilemiyorum. Ben bir daha böyle bir acı çekemem. Ben yaşarken bu acıya katlandım. Bu olaya karışan diğer teröristlerin de yakalanmasını istiyorum. Herkes cezasını çeksin. Devletimden diğer teröristleri de yakaladıkları haberini bekliyorum. Benim çocuğumun günahı neydi? Ayağında kara lastiklerle çalışacak, yevmiye kazanacaktı. Ekmek parası pahasına canını verdi" diye konuştu.

"'ÇOCUĞUMUN GÜNAHI NEYDİ?' DİYE SORMAK İSTİYORUM"

Yakalanan teröristle yüzleşmek istediğini belirten Ayşe Bülbül, "Ona, 'Çocuğumun günahı neydi?' diye sormak istiyorum. Benim çocuğuma nasıl el kaldırdın. Bu işin arkasına kim varsa ortaya çıkarılsın" diyerek, gözyaşlarını tutamadı.

"O TERÖRİSTLE YÜZLEŞMEK İSTİYORUM"

Eren Bülbül'ün ağabeyi Çağlar Bülbül de teröristin yakalandığını kendilerini arayan jandarma ekiplerinden öğrendiklerini belirterek şunları söyledi:

"Eren'in katili olduğunu söyleniyor. Biz de en başından beri katilin yakalanmasını istiyorduk. Şimdi tek bir isteğimiz daha var: O teröristle yüzleşmek istiyoruz. Eren'in katili ise bizzat kendisi ile konuşmak istiyorum. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu bize 'Eren'in katilini yanınıza getireceğim' demişti. Buna kim yardım ve yataklık etmişse onları öğrenmek istiyoruz. İnşallah bunlara kim yataklık etmişse ortaya çıkar. Maçka'da eğer varsa bunlara yataklık yapanların bulunup temizlenmesini istiyoruz. Ben bu yaylaları biliyorum. Bir haftadan fazla bu yaylalarda barınamam. Bu teröristler nasıl barınmış? Demek ki bunlara yataklık yapanlar var. Bu adamın arkasında kimler var, ortaya çıkarsa biz de biraz mutlu oluruz. Eren geri gelmez ama bu işin arkasında kim varsa onun ortaya çıkma ihtimaline seviniyorum. Ben bir Eren verdim, başka Eren'lere bir şey olmasın."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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