KATİLİ ATEŞ AÇIYORKEN HELİN GÖZLERİNİ KAPATIP YAPMA DİYE HAYKIRMIŞ
İstanbul Pendik'te okul önünde yaşanan dehşete tanık olan öğrenciler o anları anlattı: Helin gözlerini kapatmış, 'yapma' diyordu. Şahıs Helin'in karnına ateş açtı.
İstanbul Pendik'te okul önünde yaşanan dehşete tanık olan öğrenciler o anları anlattı. Bir öğrencinin, saldırganın Helin Palandöken'e ateş açma anını anlatırken söyledikleri kan dondurdu.
ARKADAŞLARI CEMEVİNDE KONUŞTU
Pendik'te okul çıkışında Helin Palandöken isimli genç kızı öldürerek, iki kişiyi yaralayan saldırganın, saldırıyı nasıl gerçekleştirdiği ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Helin Palandöken ile aynı okulda okuyan öğrenciler, genç kızın cenazesine katılmak için geldikleri Aydınlı Cemevi'nde saldırının detaylarını anlattı.
HELİN GÖZLERİNİ KAPATMIŞ "YAPMA" DİYE BAĞIRMIŞ
Bir öğrenci, "Merdivenden iniyorduk. Patlama sesi duyduk. Torpil sandık. Sonra baktım. Helin gözlerini kapatmış, 'yapma' diyordu. Şahıs Helin'in karnına ateş açtı. Cemil de yaralandı. Daha sonra havaya ateş açtı" dedi.
ÖNCE CEMİL'E SIKTI, SONRA HELİN'E
Başka bir öğrenci de, "Silah sesi duydum. İlk Cemil'e sıktı. Ondan sonra Helin'e ateş açtı. Yere düştüğünü gördüm" dedi.
ARKADAŞLARININ GÖZÜ YAŞLI
Öte yandan saldırıda hayatını kaybeden Helin Palandöken için Aydınlı Cemevi'nde tören düzenlenecek. Genç kızın çok sayıda arkadaşı cenaze törenine katılmak için cemevi önüne geldi. Arkadaşlarının gözyaşı döktüğü görüldü.
Kaynak: haberinburada
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