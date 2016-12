Ülkelerimiz ve milletlerimiz tarih boyunca hep bu anlayışla hareket etmişlerdir. Mevlana Celaleddin-i Rumi, bu coğrafyada doğan, feyzini ve ilmini Anadolu'da dünyaya yayan ortak bir dteğerimizdir. Biz hakiki manada iki kardeşiz, Pakistan'ın acılarıyla üzülür, sevinçlerini paylaşırız. Pakistan'ın her zaman Türkiye'nin yardımına geldiğini, Kurtuluş Savaşı'nda Pakistan'ın desteğini hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmadık, çıkarmayacağız. Osmanlı'ya yardım için gelip Çanakkale Savaşı'na ardından Tunus Savaşı'na katılan Abdurrahman Peşaveri gibi nice kahramanın mücadelemizde alın teri ve emeği vardır. O Abdurahman Peşaveri ki, annesi kendisine "Artık eve dön" dediğinde "Anadolu işgal altındayken dönemem" demiştir. Bizim gözümüzde Muhammed İkbal ve Mehmet Akif'ten farkı yoktur. 1999 depreminde en büyük destek ve yardımı da Pakistanlı kardeşlerimizden gördüğümüzü de unutmadık, unutmayacağız. Soma faciasında Pakistan 1 günlük yas ilan etmişti. Biz de Pakistan'daki menfur terör saldırısının acısını derinden hissederek ülkemizde bir gün matem ilan ettik. Her dönemde de canlılığını sürdüren bu güçlü bağlarımız Türkiye ve Pakistan'ı özel kılıyor.







ŞÜKRANLARIMI İFADE ETMEK İSTİYORUM



15 Temmuz terörist darbe girişiminin ardından Pakistan'ın devlet yönetimi, meclisi ve halkıyla bizim yanımızda yer alan ilk ülke olduğunu da özellikle belirtmek istiyorum. Meclisinizin ve senatonuzun ayrı ayrı kabul ettiği destek kararlarını memnuniyetle karşıladık, şahsım ve milletim adına sizlere şükranlarımı özellikle ifade etmek istiyorum. Milletvekillerinden oluşan heyetinizin Ağustos ayında ülkeme gerçekleştirdiği ziyaret terör örgütleriyle olan mücadelemize güç katmıştır. Pakistan, 15 Temmuz darbe girişimi karşısında, ikinci Kurtuluş Savaşı'nda da Türkiye'nin yanında yer almıştır. Allah sizlerden razı olsun. Desteğiniz için burada teşekkür ediyorum. FETÖ sadece Türkiye için değil; faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için tehdit teşkil eden eli kanlı bir terör örgütüdür. Mısır'da bir gazeteye verdiği beyanatta öyle diyor kainatın imamı, 170 ülkede faaliyet gösteren bir örgüt. Pensilvanya'dan dünyayı yönetiyor. Hepimiz için ortak kabul edeceğimiz değerlerle yürüyor. Eğitim, diyalog bakıyorsunuz rahatlıkla Vatikan'la dinlerarası diyalog kurabiliyor. İslam'la diğer dinler arasında bir diyaloğu nasıl ortaya koyabiliriz, bu mümkün mü? Bu zat bunu koyuyor. Çok daha ileri giderek "O bize şah damarımızdan daha yakındır" diyecek kendisine müritler oluşturuyor. Yüce Rabbimiz "Ben size şah damarımızdan daha yakınım" diyor. Bize şah damarımızdan yakın olan sadece Allah'tır. Başka hiç kimse yoktur.







DEAŞ BUNLARIN YANINDA



Terör örgütünün kardeş Pakistan'a zarar vermediğinden en kısa sürede bertaraf edileceğine yürekten inanıyorum. Pakistan Hükümeti'nin bu konuda aldığı son kararları yerinde buluyor, FETÖ ile mücadelede ülkemize verdiği destekten ötürü teşekkür ediyorum. El Kaide ve onun bir parçası olan DEAŞ gibi terör örgütleri sadece ve sadece Müslümanlara zarar veren, İslama karşı yürütülen savaşın aracı olan yapılarıdır. Türkiye olan bizler DEAŞ'a karşı çok ciddi bir mücadele veriyoruz. Şu anda bu mücadeleyi hem içeride hem Suriye'de, hem Irak'ta veren bir konumdayız. Bu örgütün İslam'la yakında uzaktan, alakası yoktur. İslam'a bunların verdiği zararı kimse vermiyor. İslam'da, bizim dinimizde günahsız herhangi bir insanı öldürmeye, başını vurmaya hakkı yoktur. Peki bunların yanında kimler var? Batı şu anda DEAŞ'ın yanındadır. Ve bunların elinde yakaladığı silahların Batı menşeili olduğunu tespit ettik, gördük, görüyoruz. Bütün bunlar kime karşı yapılıyor? İslam dünyasına karşı yapılıyor. Bölünen neresi? Suriye, Irak, Libya, Afganistan. Ondan sonra bakıyorsunuz Afganistan'la, Pakistan vuruşturuluyor. Afganistan terörle mücadele ediyor mu, ediyor. Türkiye terörden kendisini kurtarabildi mi, kurtaramadı. Sadece DEAŞ'la değil PKK, DEAŞ, YPG ile sürdürüyoruz.







BU KATİL SÜRÜLERİNİ İSLAM DÜNYASINDAN SÖKÜP ATMALIYIZ



Müslüman kanı dökmekten başka hiçbir mahareti olmayan bu katil sürülerini en kısa zamanda İslam dünyasından söküp atmalıyız. Aksi takdirde ne Türkiye, ne Pakistan, ne İslam dünyası ne de insanlık huzura kavuşacaktır. Biz elele verip, sorunlarımızın üstesinden gelemezsek müslümanların içine düştükleri zillet çukurundan çıkartamayız. İslam nereden geliyor? Arapça silm kelimesinden geliyor. Silm barış demek. İslam'la terörü içiçe ifade edenler, onu içiçe yaşamak ve yaşatmaya çalışanlar İslam dinine en büyük zararı verenlerdir. İslam bir tevhid ve vahdet dinidir. En büyük gayesi yeryüzünde iyiliği hakim kılmak, kötülüğü ortadan kaldırmak olan bu aziz dinin mensupları olmaktan hepimiz iftihar ediyoruz. Bu ümmetin mensupları olarak Müslüman sıfatını haketmenin şartı her türlü zulmün, haksızlığın, adaletsizliğin karşısında durmaktır, bize yakışan budur. Terör örgütleri müslümanların arasındaki tefrikaları, farklılıkları kaşıyarak kendilerine taban bulmaya çalışıyorlar. Müslümanları bu zelil durumdan kurtarmak için mezhepçilikten, etnik ayrımcılığa kadar tüm istismar meselelerini ortadan kaldırmalıyız.











kaynak:ahaber