Doğan Tv'yi İşgal Davasında Karar Çıktı!
İkinci Çiftlik Bank Vakasına Savcılık El Koydu
Gül, Chp'nin Adayı Mı Oluyor! Kılıçdaroğlu Kapıyı Aralık Bıraktı
Çin, Basra Körfezi'ne Açılıyor! Milyar Dolarlık Anlaşma İmzalandı
Dünyanın En Şişmanı Olmak İçin Uğraştı, Hamile Kalınca Hayatı Değişti
Hastane İnşaatından Kutsal Mezar Çıktı
Katil Kocaya Ceza Yağdı, Kadının Yakınları Sevinç Çığlıkları Attı
Altın Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı
Son Dakika! Fed Faiz Kararını Açıkladı!
Oğlunu Hortumla Döverek Öldürmüştü! Falakaya Da Yatırmış
Jetler Havalandı, Yüksekova'da Hainlere Bomba Yağdı!
Kalbini Çaldı, Sonra Başından Vurdu, 10 Ay Sonra Evlendiler!
Beşiktaş'a Mitroviç Müjdesi! Club Brugge Bonservisini Alıyor
19 Yıl Önce Kayboldu, 1 Dolarlık Banknotta Bıraktığı Not Bulundu
Üç Öğrencisiyle İlişkiye Giren İspanyolca Öğretmeni Yakayı Ele Verdi
Otomobil, Motosikletli Sürücüye Çarparak Havaya Böyle Savurdu
Ortadoğu Gerilim Tırmanıyor! İsrail'den İran'a Nükleer Tehdidi
Baharın Geldiğine Aldanmayın! Trakya'ya Kar Geliyor
Akar Paşa, Sınırın Sıfır Noktasındaki Askeri Üsleri Denetledi
Aliyev Özel Uçak Tahsis Etti, İhsanoğlu Türkiye'ye Döndü

Katil kocaya ceza yağdı, kadının yakınları sevinç çığlıkları attı

KATİL KOCAYA CEZA YAĞDI, KADININ YAKINLARI SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI ATTI

Antalya'da, eşini öldürüp bacanağını da yaralayan cani, ömür boyu hapse mahkum edildi.

Tarih : 21 Mart 2018, 21:40
Puan Ver : Katil Kocaya Ceza Yağdı, Kadının Yakınları Sevinç Çığlıkları Attı(10/10)6

Antalya'da, eşi Cemile Şentürk'ü (29) tabancayla öldüren, bacanağı Mustafa Şahiner'i de yaralayan Vural Şentürk (36), ömür boyu hapse mahkum edildi.

EŞİNİ ÖLDÜRÜP BACANAĞINI YARALAMIŞTI

Geçen yıl 18 Şubat'ta eşi Cemile Şentürk'ü öldüren, bacanağı Mustafa Şahiner'i de yaralayan Vural Şentürk'ün yargılandığı davanın karar duruşması, Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Vural Şentürk, Cemile Şentürk'ün şikayetçi babası Tacettin Demir, kardeşi Yasemin Şahiner ile yakınları ve avukatları katıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPİS İSTEMİ

Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle yargılanan Vural Şentürk, mahkeme başkanının son sözünü sorması üzerine, "Benim Antalya'ya geliş sebebim eşimi öldürmek değil, onu Afyon'a götürmekti. Eşimin ailesi, benim ve eşimin üzerine oyunlar oynuyordu. Bunun için mücadele verdim. Eşimin ailesi çocuğumun çıplak fotoğraflarını çekiyordu. Çocuğuma bunu yapan, yarın neler yapmaz diye düşündüm. Bu nedenle burada olmaktan dolayı üzgünüm" diyerek, pişmanlık duyduğunu söyledi.

SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI ATILDI

Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti Vural Şentürk'ü eşini kasten öldürmekten önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapse, ardından iyi hal indiriminde bulunarak ömür boyu hapse mahkum etti. Vural Şentürk'e ayrıca, bacanağı Mustafa Şahiner'i öldürmeye teşebbüsten 10 yıl, ruhsatsız silah bulundurmaktan 2 yıl 1 ay, öldürdüğü eşi ve kız kardeşini tehdit etmekten 8 ay 10 gün hapis cezası verildi. Karardan sonra Cemile Şentürk'ün yakınları adaletin tecelli ettiğini belirterek, sevinç çığlığı attı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Katil  Kocaya  Ceza  Yağdı  Kadının  Yakınları  Sevinç  Çığlıkları  Attı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER