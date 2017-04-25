

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 43 yaşındaki Davut Sezgin, maddi sorunlar yüzünden tartıştığı 40 yaşındaki eşi Saadet Sezgin'i, göğsü ve sırtından defalarca bıçaklayarak öldürdü. Akşam evde iki çocuğu yataklarında uyurken, vahşi cinayeti gerçekleştiren ‘katil koca', sabah da ‘112 Acil Servis'i arayıp, karısının intihar ettiği ihbarında bulundu. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Sezgin, mahkemede de; “Çok pişmanım” savunmasını yaptı.



ÖLDÜRÜP BAŞINDA BEKLEDİ



Olay, 22 Nisan'da Ceyhan'a bağlı Hacı İbrahim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; gece 2 çocuğunun annesi Saadet Sezgin ile maddi konuları konuşan Davut Sezgin, çıkan tartışma sonucu mutfaktan aldığı bıçakla eşini defalarca bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan genç kadın olay yerinde hayatını kaybederken, ‘katil koca' da evden ayrılmayarak, cesedin başında sabaha kadar bekledi.



‘EŞİM İNTİHAR ETTİ' İHBARI



Davut Sezgin, sabah olunca ‘112 Acil Servis'i arayarak, eşinin intihar ettiği ihbarında bulundu. Eve gelen sağlık ekipleri, göğsü ve sırtından tam 8 bıçak darbesi aldığı tespit edilen Saadet Sezgin'in öldüğünü belirledi ve durumu da polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, ‘katil koca'yı gözaltına aldı. Vahşi cinayet esnasında Sezgin çiftinin G. ve E. adlı çocuklarının da evde olduğu ve yataklarında uyudukları ortaya çıktı.