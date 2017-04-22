KATİL ESAD YİNE SİVİLLERE SALDIRDI
Suriye'de Beşşar Esad rejiminin Halep'te muhaliflerin kontrolündeki Daret el-İzze beldesine düzenlediği hava saldırılarında, 4 sivil öldü, 25'ten fazlası yaralandı.
Daret el-İzze sivil savunma merkezi müdürü Hammud Hammud, yaptığı açıklamada, rejime ait savaş uçaklarının beldeye, yaklaşık 2 saat önce art arda 11 hava saldırısı düzenlediğini söyledi.
Hammud, "Aynı aileden 3 kız çocuğu ve bir kadın hayatını kaybetti. Beldede askeri unsur yok. Sadece sivil yerleşimler var." dedi.
Saldırıda yaralananlar sahra hastanelerine kaldırıldı.
kaynak:ahaber
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