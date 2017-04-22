

Daret el-İzze sivil savunma merkezi müdürü Hammud Hammud, yaptığı açıklamada, rejime ait savaş uçaklarının beldeye, yaklaşık 2 saat önce art arda 11 hava saldırısı düzenlediğini söyledi.



Hammud, "Aynı aileden 3 kız çocuğu ve bir kadın hayatını kaybetti. Beldede askeri unsur yok. Sadece sivil yerleşimler var." dedi.



Saldırıda yaralananlar sahra hastanelerine kaldırıldı.







kaynak:ahaber