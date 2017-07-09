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Katil Birol K., Suriyeli Aileye Ev Taşırken Yardım Etmiş

KATİL BİROL K., SURİYELİ AİLEYE EV TAŞIRKEN YARDIM ETMİŞ

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde vahşice öldürülen Suriyeli kadın ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Katillerden Birol K.'nın, Suriyeli aileye taşınırken yardım ettiği ortaya çıktı.

Tarih : 09 Temmuz 2017, 21:30
Puan Ver : Katil Birol K., Suriyeli Aileye Ev Taşırken Yardım Etmiş(9/10)5

Sakarya'da 9 aylık hamile Emani Al-Rahmun'un ile 10 aylık bebeğinin vahşice öldürülmesinin ardından detaylar çıkmaya devam ediyor.

KATİL BİROL K., SURİYELİ AİLENİN TAŞINMASINA YARDIM ETMİŞ

Aynı apartmanda, Suriyeli ailenin bir alt katında oturan komşusu Mesut Bakla, ailenin 1,5 ay önce apartmana taşındığını, taşındığı akşam işten eve geldiği esnada katil zanlılarından Birol K.'nın aileye yardım ettiğini gördüğünü söyledi.

BİROL K., EŞYALARIN TAŞINMASINA YARDIM EDİYORDU

Meset Bakla, "Ben işe sabah 07.00'de giderim. Akşamları 21.00 gibi dönerim. Suriyeli ailenin taşındığını akşam eve geldiğimde apartmana girerken gördüm. Birol K.'yı tanıyorum. Kamyondan ailenin eşyalarını taşıyordu, bende 'kolay gelsin' dedim, evime çıktım" dedi.

"EVDE OLSAYDIM OLANLARI KESİN DUYARDIM"

Üst kata taşınanların Suriyeli olduğunu 1 hafta sonra öğrendiklerini söyleyen Bakla, "Bazen oldukları daireden çocuk seslerini duyuyorduk. Haberlerde okudum balkondan eve girdiklerini söylemişler. Ben o gece izinli olduğum için Pamukova'da bulunan ailemin yanına gitmiştim. Evde olsaydım yaşananları kesin duyardım " diye konuştu.

KATİLİN EŞİ O EVDEN TAŞINDI

Birol K.'nın eşi, bir nakliye firması tutarak evdeki eşyalarını alarak binadan taşındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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