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Katı Atıkların Dönüşümüyle Ekonomiye 10 Milyar Tl Katkı
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Katı Atıkların Dönüşümüyle Ekonomiye 10 Milyar TL Katkı

KATI ATIKLARIN DÖNÜŞÜMÜYLE EKONOMİYE 10 MİLYAR TL KATKI

Türkiye'de ilgi görmeye başlayan atık ekonomisi büyüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, katı atıkların dönüşümüyle ekonomiye yılda 10 milyar TL değer katmayı planlıyor.

Tarih : 15 Ekim 2017, 13:50
Puan Ver : Katı Atıkların Dönüşümüyle Ekonomiye 10 Milyar Tl Katkı(7/10)3

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, atık dönüşüm hedefini geliştirdiği yeni bir vizyonla belirledi. 2023 yılına kadar tamamlanacak bu proje kapsamında ekonomiye milyarlarca liralık katma değer sağlanacak. Katı atık dönüşümünde on binlerce kişilik istihdam hedefleniyor.

YILLIK 6 MİLYAR AVROLUK YATIRIM

Bakanlığın üzerinde durduğu atık yönetimi sayesinde; doğa koruma, endüstriyel kirlilik ve risk yönetimi, hava kalitesi, gürültü yönetimi, iklim değişikliği, su kalitesi ve kimyasallar yönetiminin içinde olduğu 9 sektörde yoğun çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalar kapsamında Bakanlık, 2007-2016 yıllarında yıllık yaklaşık 2,8 milyar avroluk yatırım yaptı. Bu alandaki yatırım rakamının 2023 yılına kadar yıllık ortalama 6,7 milyar avro olması bekleniyor.

İLAVE 100 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM

Bakanlık verilerine göre; Türkiye'de 84 katı atık düzenli depolama sahası ile bin 95 belediyede 52,4 milyon vatandaşa hizmet sağlanıyor. Bu çalışmalar sonucunda oluşan atıkların yüzde 11'inin geri kazanılabiliyor. Mevcut geri kazanım faaliyetlerinin ekonomiye katkısı şu an yıllık 3,5 milyar tutarında. Ancak proje kapsamında 2023 yılına kadar bu rakam yıllık 10 milyar TL düzeyine ulaşacak. Katı atıkların değerlendirilmesi alanında da 100 bin kişiye istihdam sağlanacak.

SEKTÖRDE 60 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR

2023 yılında atık yönetimi alanında yürütülen çalışmalarda 60 milyon TL ekonomik katkı sağlanacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hayata geçirilen düzenlemeler ve yapılan yatırımlar ile birlikte kurulan modern tesislerde sunulan hizmetler ile bugün 60 bin kişiye istihdam ve ekonomiye yaklaşık 3,5 milyar TL ekonomik katkı sağlayan bir sektör oluştu. 

2019'DA 5 MİLYARLIK EKONOMİK KATKI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, küresel ölçekte sağlanan gelişmelere uyum sağlamak amacıyla 2019 yılında atık yönetimi alanında 70 bin kişiye istihdam ve 5 milyar TL ekonomik katkı oluşturmayı hedefliyor. Kaynak: Yeni Şafak

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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