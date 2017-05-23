KATETERE İSMİNİ VEREREK DÜNYA TIP TARİHİNE GİRDİ
Diyarbakırlı Çocuk Ürolojisi Uzmanı Prof. Dr. Abdurrahman Önen, kendi buluşu olan katetere ismini vererek dünya tıp tarihine girdi.
Diyarbakırlı Çocuk Ürolojisi Uzmanı Prof. Dr. Abdurrahman Önen, kendi buluşu olan katetere ismini vererek dünya tıp tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Güneydoğu'nun bir köyünde dünyaya gelip adını dünyaya duyurmayı başaran Prof. Dr. Önen, azmin önünde hiçbir engelin duramayacağının en büyük örneğini oluşturdu.
Diyarbakır'da görev yapan Prof. Dr. Abdurrahman Önen, 1967 yılında Mardin'in Derik ilçesine bağlı bir mezrada dünyaya geldi. Hayata gözlerini açtığı bölgede okul olmadığı için 5 yıl boyunca haftanın 5 günü iki kilometre ötedeki köye yürüyerek gidip ilkokul eğitimini tamamladı. 5 yıl boyunca tek bir sınıfta eğitim gören Önen, ortaokul eğitimi için Diyarbakır'a geldi. Diyarbakır'a geldiğinde, köyde aldığı eğitim ile sadece Türkçe konuşup yazmayı öğrenen Önen, ilk dönemlerinde birçok zorlukla karşılaştı. Öğrenme aşkı nedeni ile yaz tatillerinde üst sınıfın derslerini çalışan Önen, emeğinin karşılığını lise son sınıfa kadar aldığı takdir belgeleri ile gördü.
kaynak:sabah
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