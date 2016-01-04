KATE'İN YÜZÜĞÜ YASAKLANDI
Cambridge düşesi Kate Middleton'ın safir ve elmas bezeli 4.3 milyon TL değerindeki yüzüğünün satışı yasaklandı.
Cambridge düşesi Kate Middleton, 'ring charm' adındaki yüzüğünün replikasının satışını yasakladı. Birleşik Krallık tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William'ın eşi Kate Middleton'a verdiği 1 milyon sterlin (yaklaşık 4.3 milyon TL) değerindeki safir ve elmas bezeli yüzüğün daha ucuz benzerlerinin Kraliyet hediye dükkanlarındaki satışı Middleton'ın isteği üzerine yasaklandı.
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