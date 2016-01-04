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kate'in yüzüğü yasaklandı

KATE'İN YÜZÜĞÜ YASAKLANDI

Cambridge düşesi Kate Middleton'ın safir ve elmas bezeli 4.3 milyon TL değerindeki yüzüğünün satışı yasaklandı.

Tarih : 04 Ocak 2016, 12:27
Puan Ver : Kate'in Yüzüğü Yasaklandı(8/10)6


Cambridge düşesi Kate Middleton, 'ring charm' adındaki yüzüğünün replikasının satışını yasakladı. Birleşik Krallık tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William'ın eşi Kate Middleton'a verdiği 1 milyon sterlin (yaklaşık 4.3 milyon TL) değerindeki safir ve elmas bezeli yüzüğün daha ucuz benzerlerinin Kraliyet hediye dükkanlarındaki satışı Middleton'ın isteği üzerine yasaklandı.








Etiketler: Kate  İn  Yüzüğü  Yasaklandı    haber

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