KATE MOSS, SEVGİLİSİNİ TEKME TOKAT DÖVDÜ
Dünyaca ünlü 42 yaşındaki top model Kate Moss ve sevgilisi Nikolai Von Bismarck arasındaki kavga, magazin dünyasının gündemine oturdu.
Dünyaca ünlü 42 yaşındaki top model Kate Moss ve sevgilisi Nikolai Von Bismarck arasındaki kavga, magazin dünyasının gündemine oturdu.
Ünlü top model, Güney Londra'da bulunan evinin bodrum katında partileyen ve ortalığı dağınık bırakan sevgilisini tekme tokat evinden dışarı attı.
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