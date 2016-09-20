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kate moss, sevgilisini tekme tokat dövdü

KATE MOSS, SEVGİLİSİNİ TEKME TOKAT DÖVDÜ

Dünyaca ünlü 42 yaşındaki top model Kate Moss ve sevgilisi Nikolai Von Bismarck arasındaki kavga, magazin dünyasının gündemine oturdu.

Tarih : 20 Eylül 2016, 14:59
Puan Ver : Kate Moss, Sevgilisini Tekme Tokat Dövdü(0/10)


Dünyaca ünlü 42 yaşındaki top model Kate Moss ve sevgilisi Nikolai Von Bismarck arasındaki kavga, magazin dünyasının gündemine oturdu.



Ünlü top model, Güney Londra'da bulunan evinin bodrum katında partileyen ve ortalığı dağınık bırakan sevgilisini tekme tokat evinden dışarı attı.








Etiketler: Kate  Moss  Sevgilisini  Tekme  Tokat  Dövdü    haber

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