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Katarlılar Satın Alıyor! Süper Ligden 3 Takıma Piyango Vurdu
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Katarlılar satın alıyor! Süper Ligden 3 takıma piyango vurdu

KATARLILAR SATIN ALIYOR! SÜPER LİGDEN 3 TAKIMA PİYANGO VURDU

Süper Lig yayın haklarının sahibi Katarlılar, önce Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor ve Başakşehir'i, daha sonra ise 4 büyükleri satın almayı planlıyor.

Tarih : 23 Aralık 2017, 11:50
Puan Ver : Katarlılar Satın Alıyor! Süper Ligden 3 Takıma Piyango Vurdu(9/10)5

Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran Katarlılar, Türkiye pazarında kalıcı olmak istiyor. İlk etepta turizmin merkezi olan Akdeniz'i, futbol cenneti yapmayı planlayan Katarlılar, Antalyaspor ve Aytemiz Alanya'yı bünyesine katmayı hedefliyor. Bu iki kulübe ek olarak 2 yıldır şampiyonluğa oynayan Başakşehir'le de el sıkışılacak. Operasyon o kadar ileri seviyede ki, konuşulan rakamlar milyar Eurolar... Katarlılar'ın esas hedefi ise 4 büyükler.

"DÜNYA STARLARINI GETİRECEĞİZ"

Ancak bunun kolay olmadığını bilen yabancı yatırımcılar, ilk etapta portföylerindeki Anadolu kulüplerine yapacakları yüksek yatırımlarla, bu takımları şampiyonluk yarışına sokacak ve bir anlamda 4 büyüklerin de direnci kırılacak. Neymar'ı 220 milyon Euro, Mbapbe'yi ise 180 milyon Euro'ya PSG'ye transfer eden Katarlılar, Süper Lig'in büyüklerini de şu parolayla ikna edecekler: "İster Messi, ister Ronaldo, fark etmez. Sizle anlaşalım, dünya starlarını getirelim." Katarlılar'ın 4 büyükleri bünyelerine katmak istemesinin nedeni ise taraftar potansiyelleri, dünyadaki tanınırlıkları ve Müslüman bir ülkenin takımı olmaları.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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