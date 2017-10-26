KATARLILAR, BAŞAKŞEHİR'İ SATIN ALMAK İÇİN EL SIKIŞTI
Fanatik gazetesi, Süper Ligin Katarlı yayıncısı beIN SPORTS'un Başakşehir'i satın almak için anlaşmaya vardığını yazdı.
Süper Ligin yayın haklarını 5 yıllığına, yıllık 500 milyon Dolar+KDV vererek satın alan Katarlı beIN SPORTS, büyük bir adım daha atıyor.
Türkiye'nin yanı sıra aynı zamanda İngiltere, İspanya, Fransa ve Brezilya liglerini de yayınlayan kuruluşun Türkiye'de bir kulüp satın almak için uzun süredir arayışta olduğu ve Başakşehir ismi üzerinde uzlaşma sağlandığı öğrenildi. Bu uzlaşının ardından tarafların birçok detayı da görüştüğü ve el sıkıştığı da gelen haberler arasında. Beklenen açıklamanın ise ikinci yarı öncesinde, yani ocak ayında yapılacağı belirtildi.
TÜRKİYE'DE İLK OLACAK
Yayıncı beIN SPORTS'un sahibi Nasser Al-Khelaifi, aynı zamanda Fransa'nın ünlü ekibi PSG'nin de sahibi durumunda. Büyük bir son dakika aksiliği olmaz ve anlaşma kağıda dökülürse bu Katarlıların ikinci kulüp satın alması olacak.
HİÇ YABANCI ŞİRKETE SATIŞ OLMAMIŞTI
Flaş gelişme Türk futbolu için ise bir ilk. Daha önce birçok şirket isim ortaklığına gitmişti ama yabancı bir satın alma hiç gerçekleşmemişti.
Kaynak: Fanatik
Kaynak: haberinburada
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