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katarlı qnb finansbank'ı 2.7 milyar euroya satın aldı

KATARLI QNB FİNANSBANK'I 2.7 MİLYAR EUROYA SATIN ALDI

Türkiye'de bankacılık sektörüne ABank ile adım atan, ardından önce Boyner'e ortak olan sonra Digiturk'ü satın alan Katarlılar bu kez de QNB ile Finansbank'ı 2.75 milyar Euro'ya satın aldı.

Tarih : 22 Aralık 2015, 11:33
Puan Ver : Katarlı Qnb Finansbank'ı 2.7 Milyar Euroya Satın Aldı(10/10)9


Reuters'ın haberine göre Katarlı QNB, National Bank of Greece'in Finansbank'taki yüzde 99.81 payının tamamını 2.75 milyar Euro'ya satın aldı.QNB tarafından yapılan yazılı açıklamada, satın alma işleminin iki bankanın yönetim kurulu ve Yunanistan Finansal İstikrar Fonu tarafından onaylandığı ifade edildi.








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