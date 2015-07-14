

Katarlı BeIN Media Group Digiturk`ü satın almak için nisahi sözleşme imzaladı.







Katarlı küresel spor ağı BeIN Sports'un sahibi beIN Media Group LLC (beIN MEDIA), Çukurova Grubu ile Providence Equity Partners tarafından kontrol edilen fonlara ait olan ve Digiturk markası altında faaliyet gösteren Türk Pay-TV platform grubunun holding şirketi olan DP Acquisitions B.V.'yi satın almak için nihai bir sözleşme imzaladığını açıkladı.







Çukurova Grubu'nun Digiturk'teki ortaklığına ilişkin yönetim hakları, Mayıs 2013 tarihinden itibaren Türkiye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetilmekteydi. Dün akşam yapılan açıklamada yer alan bilgiye göre, Digiturk, yaklaşık 3.5 milyon abonesi ve spor ve eğlence içerikleri Pay-TV operatörü olarak faaliyet gösteriyor.







Açıklamada, satın almanın tamamlanmasının, gelecek aylarda gerçekleşmesi beklenen idari onaylar da dâhil, çeşitli şartların yerine getirilmesine bağlı olduğu ifade edildi. Açıklamada,"Barclays bu satın alma işlemi kapsamında BeIN Medianın münhasır finansal danışmanı olarak hareket etmiştir" denildi.



