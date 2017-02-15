

Katar Enerji ve Endüstri Bakanı Muhammed Al Sada, Katar'ın Türkiye'ye ne zaman isterse sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) göndermeye hazır olduğunu söyledi. Al Sada Türkiye'nin son dönemde izlediği enerji politikasının da 'mükemmel' olduğunu ifade etti.







Al Sada, Katar'da iki ülke arasındaki enerji ilişkileri konusundaki soruları yanıtladı.







Türkiye ile imzalanan LNG anlaşmalarının geçerliliğini koruduğunu ifade eden Al Sada, "Var olan iki anlaşma kapsamında Türk tarafının istediği zamanda Katar istenilen miktarda LNG'yi göndermeye hazır. Yani miktarlar konusunda bir kısıtlama yok. Geçmişte ilişkimiz bu şekilde devam etmişti, bundan sonra da aynı şekilde sürecek. Katar, Türkiye'ye her zaman öncelik tanıyor. Bu da sadece enerji değil her alandaki mükemmel ilişkilerimize dayanıyor." diye konuştu.







"TÜRKİYE'Yİ TEBRİK EDİYORUM"







Al Sada Türkiye'nin son dönemde izlediği enerji politikasını 'mükemmel' bulduğuna da değinerek, "Biz Türkiye'ye gönderdiğimiz LNG ile diğer yatırım fırsatlarını ayrı ayrı değerlendiriyoruz. Önümüze gelen fırsatlar üzerinde de duruma göre çalışıyoruz. Türkiye şu anda doğalgaz depolama ve alım kapasitesini arttırıyor. Ben Türkiye'yi attığı bu adımlar nedeniyle tebrik ediyorum. Bu, Türkiye'nin enerji kaynaklarını çeşitlendirmesi için mükemmel bir politika. Ayrıca atılan adımlar Türkiye'ye kaynaklara erişim konusunda esneklik de sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.







kaynak:sabah