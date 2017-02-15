Ergün Penbe: Tudor Anadolu'da Rahattı
Migren Tedavisinde Yüzde 90 Başarı
Rus Büyükelçi Suikastında Yeni Gelişme!
Recep İvedik 5 Gösterime Girmeden Rekor Kırdı
Ağaoğlu'ndan Sevgililer Günü Sürprizi
Karnını Canlı Canlı Neşterle Kestiler! Sonra Da...
1 Dolarlık Düğünle Evlenen Çifte Telli Duvaklı Düğün!
Chp'nin Bu Tavrını, Tırnak İçerisinde, Ayakta Alkışlıyoruz
Katar'dan Türkiye'ye Büyük Övgü
Riekerink, Veda İçin Florya'da
Kuyuya Düşen 2 Kişiyi Kurtarma Çalışması Sürüyor
Bakanlıklar Art Arda Açıkladı! On Binlerce Personel Alınacak..
Erdoğan Meydanlara İniyor! 3 Günde 5 Ziyaret
Bombalı Saldırıda Kullanacaklardı!
El Bab Şehidi İçin Son Görev!
Dünya Bankası'ndan Flaş Türkiye Raporu!
Mustafa Denizli Eskişehirspor'la Anlaştı
15 Metreden Dereye Uçtular: 4 Yaralı
Telefon Dolandırıcısı 171 Bin Dolar İle Kaçarken Yakalandı
Murat Yıldırım Ve İmane Elbani Maldivler'de!

katar'dan türkiye'ye büyük övgü

KATAR'DAN TÜRKİYE'YE BÜYÜK ÖVGÜ

Katar Enerji ve Endüstri Bakanı Muhammed Al Sada, Katar'ın Türkiye'ye ne zaman isterse sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) göndermeye hazır olduğunu söyledi.

Tarih : 15 Şubat 2017, 15:30
Puan Ver : Katar'dan Türkiye'ye Büyük Övgü(10/10)8


Katar Enerji ve Endüstri Bakanı Muhammed Al Sada, Katar'ın Türkiye'ye ne zaman isterse sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) göndermeye hazır olduğunu söyledi. Al Sada Türkiye'nin son dönemde izlediği enerji politikasının da 'mükemmel' olduğunu ifade etti.



Al Sada, Katar'da iki ülke arasındaki enerji ilişkileri konusundaki soruları yanıtladı.



Türkiye ile imzalanan LNG anlaşmalarının geçerliliğini koruduğunu ifade eden Al Sada, "Var olan iki anlaşma kapsamında Türk tarafının istediği zamanda Katar istenilen miktarda LNG'yi göndermeye hazır. Yani miktarlar konusunda bir kısıtlama yok. Geçmişte ilişkimiz bu şekilde devam etmişti, bundan sonra da aynı şekilde sürecek. Katar, Türkiye'ye her zaman öncelik tanıyor. Bu da sadece enerji değil her alandaki mükemmel ilişkilerimize dayanıyor." diye konuştu.



"TÜRKİYE'Yİ TEBRİK EDİYORUM"



Al Sada Türkiye'nin son dönemde izlediği enerji politikasını 'mükemmel' bulduğuna da değinerek, "Biz Türkiye'ye gönderdiğimiz LNG ile diğer yatırım fırsatlarını ayrı ayrı değerlendiriyoruz. Önümüze gelen fırsatlar üzerinde de duruma göre çalışıyoruz. Türkiye şu anda doğalgaz depolama ve alım kapasitesini arttırıyor. Ben Türkiye'yi attığı bu adımlar nedeniyle tebrik ediyorum. Bu, Türkiye'nin enerji kaynaklarını çeşitlendirmesi için mükemmel bir politika. Ayrıca atılan adımlar Türkiye'ye kaynaklara erişim konusunda esneklik de sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Katar  Dan  Türkiye  Ye  Büyük  Övgü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER