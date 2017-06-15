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katar'dan silah anlaşması

KATAR'DAN SİLAH ANLAŞMASI

Katar Savunma Bakanlığı, 12 milyar dolar değerinde F15 savaş uçağı alımı için ABD ile anlaşma imzalandığını duyurdu

Tarih : 15 Haziran 2017, 11:26
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Katar'ın 12 milyar dolar değerinde F15 savaş uçağı alımı için ABD ile anlaşma imzaladığı bildirildi.



Katar'ın resmi haber ajansı QNA'da yer alan Katar Savunma Bakanlığının açıklamasında, 12 milyar dolarlık F15 savaş uçağı alımı için ABD ile anlaşma imzalandığı duyuruldu.



Anlaşmanın imza töreni için Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiye'nin bugün Washington'da ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'le bir araya geldiği belirtildi.



Söz konusu anlaşmanın "ABD'de 42 eyalette 60 bin kişiye istihdam sağlayacağı" bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, anlaşmanın "bölge ve ötesinde barış ve istikrarı destekleyeceği ve aşırılığa karşı yakın stratejik iş birliği sağlayacağı" da ifade edildi.



 



kaynak:sabah








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