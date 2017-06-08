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KATAR'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR... 'TÜRK ASKERİ GÜVENLİK İÇİN GELİYOR'


KATAR'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR... 'TÜRK ASKERİ GÜVENLİK İÇİN GELİYOR'
Tarih : 08 Haziran 2017, 17:08
Puan Ver : Katar'dan Flaş Açıklamalar... 'türk Askeri Güvenlik İçin Geliyor'(9/10)9


Katarlı bakan, ülkenin 'başarılı ve ilerlemeci' olması nedeniyle diğer ülkeler tarafından izole edilmek istendiğini söyledi. El Tani, "Böylesi bir husumeti düşman bir ülkeden bile görmedik" açıklamasında bulundu. Bakan, gıda krizi yaşanması konusunda endişelenmediğini söylerken, "Bu şekilde sonsuza kadar yaşayabiliriz" dedi. El Tani, "Bağımsızlığımızdan asla ödün vermeyeceğiz" ifadesini kullandı



El Tani, yaşanan krizde Katar'la ilişkisini kesen ülkelerle bir pazarlık olup olmadığı konusunda "Açık bir teklif gelmedi, biz bunu bekliyoruz" ifadesinde bulundu. "Bu kriz için kesinlikle askeri bir çözüm olmayacak" ifadesini kullanan el Tani, Katar ordusunda herhangi bir değişiklik yapılmadığını ve ordunun herhangi bir bölgeye sevk edilmediğini belirtti. 



El Tani, Birleşik Arap Emirlikleri'nin yüzde 40'ının Katar'dan gelen petrole bağlı olduğunu söyledi. Katarlı bakan, BAE'nin ticaret pozisyonunu siyasi bir araç olarak istismar ettiğini söyleyerek bu ülkeyi suçladı.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Katar  Dan  Flaş  Açıklamalar    Türk  Askeri  Güvenlik  İçin  Geliyor    
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