

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn'in Katar'a verdiği talep listesinde en dikkat çekici madde, Türkiye'nin kurduğu askeri üssün faaliyetlerine son vermesi. Öne çıkan diğer talepler ise, Katar'ın bir numaralı dünya markası Al Jazeera televizyonun kapatılması ve İran'la ilişkilerin kesilmesi. Konu ilgili açıklamada bulunan Milli Savunma Bakanı Işık, Körfez ülkelerinden gelen çağrı için "Katar'daki Türk üssü hem Katar askerinin eğitimi hem de güvenliği için yapılan bir faaliyettir. Bundan kimsenin rahatsız olmaması lazım. Şu anda bu askeri anlaşmanın yeniden masaya getirilmesi gibi bir ihtimal yok" dedi.







Suudi Arabistan'ın başını çektiği irili ufaklı dokuz ülkenin 5 Haziran'dan bu yana tecrit ettiği Katar'a, ilişkilerin normale dönmesi için 13 maddelik bir talep listesi sunuldu. Listeyi hazırlayan ülkeler Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn.







Listedeki en dikkat çekici maddelerden biri, Türkiye'nin kurduğu askeri üssün kapatılması.







Katar'ın bir numaralı dünya markası Al Jazeera televizyonunun da yayınlarına son vermesi isteniyor.







Türkiye ile birlikte Doha yönetiminin yanında saf tutan İran'la ilişkilerin kesilmesi de bir başka madde.







Liste Kuveyt aracılığıyla Katar'a iletildi ve 10 gün süre verildi.







kaynak:sabah