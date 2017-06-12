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katar'da suudi arabistan vatandaşının cenazesi ortada kaldı!

KATAR'DA SUUDİ ARABİSTAN VATANDAŞININ CENAZESİ ORTADA KALDI!

Ülkede yaşamını yitiren bir Suudi'nin cenazesini yasak nedeniyle akrabaları almaya gelemedi.

Tarih : 12 Haziran 2017, 10:10
Puan Ver : Katar'da Suudi Arabistan Vatandaşının Cenazesi Ortada Kaldı!(9/10)11


 Ülkede yaşamını yitiren bir Suudi'nin cenazesini yasak nedeniyle akrabaları almaya gelemedi. Bunun üzerine yüzlerce Katarlı saygı göstermek için cenaze törenine katıldı.



Katarlılar, araçlarına Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Tani ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resimlerini araçlarına çıkartma olarak yapıştırıyor.



Suudi arabistan'ın başını çektiği komşuları tarafından diplomatik ablukaya alınan Katar'dan en dramatik haber geldi. Bir haftadır tecrit edilen ülkede yaşamını yitiren bir Suudi Arabistan vatandaşının cenazesi ortada kaldı.



Sosyal medyaya da yansıyan habere göre Riyad yönetiminin izin vermemesi nedeniyle akrabalar cenazeyi almak için Katar'a gelemedi. Doha yönetiminin cenazeyi gönderme girişimi de yine Suudi Arabistan tarafından engellendi.



 



kaynak:milliyet






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