Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
Başbakan Yıldırım, Valileri Karşısına Alıp Uyardı: Hata Yapın Ama Hainlik Yapmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözcüsü Kalın, Belgrad'da Tuna Nehri Türküsünü Söyledi
Büyük İstanbul Projesi, Yıl Sonunda Tamamlanarak İhaleye Çıkacak
Otomobil Üretimi Tüm Zamanların Zirvesinde

Katar'da Forma Giyen Xavi, Piyango Çekilişinden 1 Milyon Katar Riyali Kazandı

KATAR'DA FORMA GİYEN XAVİ, PİYANGO ÇEKİLİŞİNDEN 1 MİLYON KATAR RİYALİ KAZANDI

Katar'da El Sadd forması giyen İspanyol futbolcu Xavi Hernandez, Doha'da bir bankanın piyango çekilişinden 1 milyon Katar riyali ikramiye kazandı.

Tarih : 30 Ağustos 2017, 13:20
Puan Ver : Katar'da Forma Giyen Xavi, Piyango Çekilişinden 1 Milyon Katar Riyali Kazandı(9/10)5

Katar'ın El Sadd takımında forma giyen İspanyol futbolcu Xavi Hernandez, bir banka tarafından gerçekleştirilen piyango çekilişinden 1 milyon Katar riyali (225 bin Euro) ikramiye kazandı.

XAVİ'NİN ŞANSI

Bankanın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, başkent Doha'da yılda bir gerçekleştirilen piyango çekilişinde verilen 1 milyon Katar riyali değerindeki büyük ikramiyenin Xavi'ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, büyük ödülü kazanan Xavi'nin temsili çeki banka yetkililerinden teslim aldığı sırada çekilen fotoğrafına yer verildi.

Barcelona'nın altyapısından yetişen 37 yaşındaki orta saha oyuncusu Xavi, ülkesinde 17 yıl forma giydikten sonra 2015'te El Sadd'a transfer olmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Katar  Da  Forma  Giyen  Xavi  Piyango  Çekilişinden  1  Milyon  Katar  Riyali  
Kazandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER