KATAR'DA ERDOĞAN POSTERLERİNE YOĞUN İLGİ
Katar halkı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Emirleri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin posterlerini yan yana arabalarının camlarına asarak ülkelerine karşı başlatılan abluka girişimine tepki gösteriyor.
Katar'ın başkenti Doha'da neredeyse tüm araçların camlarında bu posterlere rastlamak mümkün. Yoğun ilgiden dolayı matbaalar tam kapasite ile çalışarak iki liderin posterlerine olan talebi karşılamaya çalışıyor.
Posterlerin yanında "Hepimiz Katar'ız, hepimiz Temim", "Hepimiz vatana feda oluruz" ve "Bedelini ödedin, rahatla ey Katar!" gibi ifadeler yer alıyor.
Katar Emiri Al Sani'nin posterlerinin yanında, "Allah rızık verdiği müddetçe hiç bir şahini aç bırakmadın, doyurdun... Cevher sahibi insanlar da bunu keşfetti. Sen değerliyi de ucuzu da ortaya çıkardın." şeklindeki ifade dikkati çekti.
kaynak:milliyet
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