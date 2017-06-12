

Katar'ın başkenti Doha'da neredeyse tüm araçların camlarında bu posterlere rastlamak mümkün. Yoğun ilgiden dolayı matbaalar tam kapasite ile çalışarak iki liderin posterlerine olan talebi karşılamaya çalışıyor.







Posterlerin yanında "Hepimiz Katar'ız, hepimiz Temim", "Hepimiz vatana feda oluruz" ve "Bedelini ödedin, rahatla ey Katar!" gibi ifadeler yer alıyor.







Katar Emiri Al Sani'nin posterlerinin yanında, "Allah rızık verdiği müddetçe hiç bir şahini aç bırakmadın, doyurdun... Cevher sahibi insanlar da bunu keşfetti. Sen değerliyi de ucuzu da ortaya çıkardın." şeklindeki ifade dikkati çekti.







kaynak:milliyet