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katar'da erdoğan posterlerine yoğun ilgi

KATAR'DA ERDOĞAN POSTERLERİNE YOĞUN İLGİ

Katar halkı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Emirleri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin posterlerini yan yana arabalarının camlarına asarak ülkelerine karşı başlatılan abluka girişimine tepki gösteriyor.

Tarih : 12 Haziran 2017, 13:54
Puan Ver : Katar'da Erdoğan Posterlerine Yoğun İlgi(7/10)4


Katar'ın başkenti Doha'da neredeyse tüm araçların camlarında bu  posterlere rastlamak mümkün. Yoğun ilgiden dolayı matbaalar tam kapasite ile  çalışarak iki liderin posterlerine olan talebi karşılamaya çalışıyor.



Posterlerin yanında "Hepimiz Katar'ız, hepimiz Temim", "Hepimiz vatana  feda oluruz" ve "Bedelini ödedin, rahatla ey Katar!" gibi ifadeler yer alıyor.



Katar Emiri Al Sani'nin posterlerinin yanında, "Allah rızık verdiği  müddetçe hiç bir şahini aç bırakmadın, doyurdun... Cevher sahibi insanlar da bunu  keşfetti. Sen değerliyi de ucuzu da ortaya çıkardın." şeklindeki ifade dikkati  çekti.



 



kaynak:milliyet








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