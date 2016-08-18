

Katar Havayolları'na ait İstanbul-Doha uçağı, kalkıştan kısa süre sonra motorunda meydana gelen teknik arıza nedeniyle dönerek, Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı.







Alınan bilgiye göre, Doha'ya gitmek üzere İstanbul'dan havalanan yolcu uçağının sol motorunda "alev uzaması" meydana geldi.







Motordaki bu teknik arıza dolayısıyla kuleyle irtibata geçen pilot, geri dönerek acil iniş izni istedi.