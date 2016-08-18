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katar uçağı alev aldı! atatürk havalimanı'na acil iniş yapıyor

KATAR UÇAĞI ALEV ALDI! ATATÜRK HAVALİMANI'NA ACİL İNİŞ YAPIYOR

Atatürk Havalimanı'ndan kalkan Katar Havayolları'nın A330'unun uçağının sol motoru kalkış sırasında alev aldı. Uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'na acil iniş yapıyor

Tarih : 18 Ağustos 2016, 14:47
Puan Ver : Katar Uçağı Alev Aldı! Atatürk Havalimanı'na Acil İniş Yapıyor(0/10)


Katar Havayolları'na ait İstanbul-Doha uçağı,  kalkıştan kısa süre sonra motorunda meydana gelen teknik arıza nedeniyle dönerek,  Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı.



Alınan bilgiye göre, Doha'ya gitmek üzere İstanbul'dan havalanan yolcu  uçağının sol motorunda "alev uzaması" meydana geldi.



Motordaki bu teknik arıza dolayısıyla kuleyle irtibata geçen pilot,  geri dönerek acil iniş izni istedi.








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