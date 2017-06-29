Katar'da iktidardaki el Sani ailesinin mensubu ve Katar'ın önde gelen inşaat şirketlerinden 'Sharaka Holding'in sahiplerinden Şeyh Abdülaziz bin Ahmed El Sani, "Bizim için için Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) bitmiştir, bundan sonra bütün projelerimizi Türkiye'yle yapacağız" dedi.



Hürriyet gazetesinden İpek Yezdani'nin haberine göre, Katar'da iktidardaki el Sani ailesi mensubu ve Sharaka Holding'in sahibi Şeyh Abdülaziz bin Ahmed el Sani, Suudi Arabistan öncülüğündeki Körfez ülkelerinin ülkelerine yönelik yaptırımlarından büyük üzüntü ve hayal kırıklığı yaşadaığını ifade ederek, bundan sonra Türkiye ile ekonomik ilişkilerin daha fazla olacağını söyledi.











kaynak:mynet







