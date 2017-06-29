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Katar Türkiye İş Dünyasına Müjdeli Haberi Verdi
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katar türkiye iş dünyasına müjdeli haberi verdi

KATAR TÜRKİYE İŞ DÜNYASINA MÜJDELİ HABERİ VERDİ

Katar'da iktidardaki el Sani ailesinin mensubu ve Katar'ın önde gelen inşaat şirketlerinden 'Sharaka Holding'in sahiplerinden Şeyh Abdülaziz bin Ahmed El Sani, "Bizim için için Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) bitmiştir, bundan sonra bütün projelerimizi Türkiye'yle yapacağız" dedi.

Tarih : 29 Haziran 2017, 11:50
Puan Ver : Katar Türkiye İş Dünyasına Müjdeli Haberi Verdi(10/10)7


Hürriyet gazetesinden İpek Yezdani'nin haberine göre, Katar'da iktidardaki el Sani ailesi mensubu ve Sharaka Holding'in sahibi Şeyh Abdülaziz bin Ahmed el Sani, Suudi Arabistan öncülüğündeki Körfez ülkelerinin ülkelerine yönelik yaptırımlarından büyük üzüntü ve hayal kırıklığı yaşadaığını ifade ederek, bundan sonra Türkiye ile ekonomik ilişkilerin daha fazla olacağını söyledi.



 



 



kaynak:mynet





 








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