KATAR, TAKKE ŞEKLİNDEKİ STADI 2022'YE KADAR HAZIR EDECEK
2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Katar, 40 bin kişilik takke şeklindeki Al Thumama Stadı'nı tanıttı.
2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Katar, takke şeklindeki Al Thumama Stadyumu'nun projesini tanıttı. Organizasyonlar için büyük yatırım yapan Katar, takke şeklindeki stat haricinde 6 stat daha inşa ediyor.
7 STADYUM İÇİN 5.5 MİLYAR DOLAR
Katar inşaatları devam eden 7 stadyum için 5,5 milyar dolar bütçe ayırdı. Al Thumama Stadı, Khalifa International Stadium'da olduğu gibi son teknoloji havalandırma sistemiyle donatılacak ve mekan içindeki hava sıcaklığını 18 dereceye kadar düşürecek.
Daily Mail'de yer alan habere göre, mimarisi Katarlıların 'gahfiya' adını verdiği bir çeşit takkeden esinlenerek yapılmakta olan 40 bin kapasiteli stat, turnuvanın ardından 20 bin kapasiteye düşürülecek. İnşaası süren 7 stattan biri olan Al Thumama Stadyumu'nda sadece futbol değil; basketbol, hentbol, yüzme, binicilik, voleybol için salon ve pistlerin yanı sıra idman sahaları da olacak.
Kaynak: haberinburada
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