Katar Petroleum Şirketi, Shell ile denizcilikte kullanılmak üzere sıvılaştırılmış doğalgaz yakıt ikmali tesisleri kurulması anlaşması imzaladı.



Katar Petroleum Şirketinin (QP), Avrupalı enerji şirketi Royal Dutch Shell ile uluslararası deniz taşımacılığında kullanılmak üzere dünya çapında sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) yakıt ikmal tesisleri kurma anlaşması imzaladığı bildirildi.



ŞİRKETTEN YAZILI AÇIKLAMA



Katar Petroleum Şirketinden yapılan yazılı açıklamada, QP İcra Kurulu Başkanı (CEO) Saad Şeride el-Kaabi ve Royal Dutch Shell CEO'su Ben van Beurden, Doha'da yakıt ikmal tesisleri kurum anlaşması imza törenine katıldı. Tesisler için Avrupa, Ortadoğu ve Doğu Asya'daki uygun noktaların değerlendirileceği aktarıldı.



Açıklamada, QP CEO'su Kaabi'nin imza töreninde "Bizler LNG yakıt ikmali tesislerini ve sıvılaştırılmış doğalgazı, deniz taşımacılığında temiz enerji kaynağı olarak gelecek vadeden bir fırsat şeklinde değerlendiriyoruz. LNG yakıt ikmali için talebin 2030 yılında 50 milyon tona kadar ulaşmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandığı kaydedildi.



LNG'nin gemi taşımacılığında sülfür ve nitrojen oksit salımını azalttığı belirtilen açıklamada, Uluslararası Denizcilik Örgütünün, 2020'de evrensel çapta yüzde 0,5 sülfür sınırı uygulayacağını duyurduğu belirtildi.







kaynak:sabah