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katar merkez bankası: güçlü döviz rezervimiz var

KATAR MERKEZ BANKASI: GÜÇLÜ DÖVİZ REZERVİMİZ VAR

Katar merkez bankasının bir yetkili, merkez bankasının finans sektörünü çok dikkatle izlediğini ve piyasada ihtiyaç doğarsa, fazladan likidite sağlayacağını söyledi.

Tarih : 06 Haziran 2017, 16:57
Puan Ver : Katar Merkez Bankası: Güçlü Döviz Rezervimiz Var(6/10)6


Katar merkez bankasının bir yetkilisi, Katar riyalinin bugün spot ve vadeli piyasalarda yaşadığı düşüşün spekülasyondan kaynaklandığını ve ülkesinin parasını desteklemek için kullanabileceği çok büyük döviz rezervlerine sahip olduğunu söyledi. Reuters'ın haberine göre; adının açıklanmasını istemeyen yetkili, merkez bankasının finans sektörünü çok dikkatle izlediğini ve piyasada ihtiyaç doğarsa, fazladan likidite sağlayacağını söyledi.



 



kaynak:dünya








Etiketler: Katar  Merkez  Bankası  Güçlü  Döviz  Rezervimiz  Var    haber

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