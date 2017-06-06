KATAR MERKEZ BANKASI: GÜÇLÜ DÖVİZ REZERVİMİZ VAR
Katar merkez bankasının bir yetkili, merkez bankasının finans sektörünü çok dikkatle izlediğini ve piyasada ihtiyaç doğarsa, fazladan likidite sağlayacağını söyledi.
Katar merkez bankasının bir yetkilisi, Katar riyalinin bugün spot ve vadeli piyasalarda yaşadığı düşüşün spekülasyondan kaynaklandığını ve ülkesinin parasını desteklemek için kullanabileceği çok büyük döviz rezervlerine sahip olduğunu söyledi. Reuters'ın haberine göre; adının açıklanmasını istemeyen yetkili, merkez bankasının finans sektörünü çok dikkatle izlediğini ve piyasada ihtiyaç doğarsa, fazladan likidite sağlayacağını söyledi.
kaynak:dünya
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