Katar ve bazı Arap ülkeleri arasında 5 Haziran'da başlayan krizin çözümü için ilk olumlu sinyaller gelmeye başladı.

4 ARAP ÜLKESİNDEN ORTAK KARAR

Reuters'un haberine göre; Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn, Katar uçaklarının acil durumlarda hava koridorunu kullanmasına izin verecek.

KATAR KRİZİNİ MASAYA YATIRMAK İÇİN TOPLANMIŞLARDI

Katar'a boykot uygulayan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn'in Dışişleri Bakanları, Katar ile ilişkilerde atılacak adımları görüşmek üzere ikinci toplantısını Bahreyn'in başkenti Manama'da gerçekleştirdi.

"KATAR İLE DİYALOĞA HAZIRIZ" DEMİŞLERDİ

Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed el Halife, Katar'ı boykot eden 4 Arap ülkesinin, bazı şartları kabul etmesi halinde Doha ile diyaloğa hazır olduğunu söyledi.

El Halife, "4 ülke, terörizmi ve aşırıcılığı desteklemeyi bırakacağına dair samimi isteğini ve diğer ülkelerin dışişlerine karışmayacağını açıklaması şartıyla ve 13 talebe cevap vermesi durumunda Katar'la diyaloğa hazır" dedi.

KATAR, DAHA ÖNCE SUNULAN 13 MADDELİK LİSTEYİ REDDETMİŞTİ

Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziranda Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle başlamıştı. Katara abluka uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine 13 maddelik bir talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.

Kaynak: haberinburada