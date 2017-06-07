Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

katar krizi borsa ve doları etkiledi!

KATAR KRİZİ BORSA VE DOLARI ETKİLEDİ!

Suudi arabistan, Mısır, BAE, Bahreyn, Yemen gibi ülkelerin arasında bulunduğu çok sayıda Körfez ülkesi hafta başında "terörizmi desteklediği" gerekçesiyle Katar'la diplomatik ilişkilerini kesmiş ve Katar'a yönelik bazı yaptırımlar açıklamıştı.

Tarih : 07 Haziran 2017, 17:21
Puan Ver : Katar Krizi Borsa Ve Doları Etkiledi!(6/10)6


Suudi arabistan, Mısır, BAE, Bahreyn, Yemen gibi ülkelerin arasında bulunduğu çok sayıda Körfez ülkesi hafta başında "terörizmi desteklediği" gerekçesiyle Katar'la diplomatik ilişkilerini kesmiş ve Katar'a yönelik bazı yaptırımlar açıklamıştı.



ABD Başkanı Donald Trump ise Ortadoğu gezisi sırasında "radikal ideolojinin" finanse edilmemesi uyarısında bulunduğunu ve bunun ardından görüştüğü ülke liderlerinin Katar'ı işaret ettiklerini belirtirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün akşam Katar'a uygulanan yaptırımları doğru bulmadığını, Türkiye'nin Katar ile ilişkilerini geliştirerek sürdüreceğini söyledi.



Reuters'ta bugün yer alan bir habere göre; hükümet, gündemin alt sıralarında bulunan, Katar'da TSK unsurlarının konuşlandırılması ve Jandarma eğitimi konusundaki iki anlaşmanın TBMM Genel Kurulu gündeminde öne çekilerek bugün ele alınmasını önerdi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Katar  Krizi  Borsa  Ve  Doları  Etkiledi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER