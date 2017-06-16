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katar konusunda merkel'den flaş hamle

KATAR KONUSUNDA MERKEL'DEN FLAŞ HAMLE

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Körfez'de Katar'a uygulanan diplomatik ablukayı görüştü.

Tarih : 16 Haziran 2017, 11:41
Puan Ver : Katar Konusunda Merkel'den Flaş Hamle(9/10)7


Katar Haber Ajansı QNA'nın haberine göre, Almanya Başbakanı Merkel, Al Sani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, krizin çözümü için karşılıklı diyaloğun gerektiğini vurguladı.



MERKEL: ÇABA GÖSTERİYORUZ



Merkel ülkesinin, Katar'a yönelik ablukanın kaldırılması için çaba gösterdiğini dile getirdi.



Al Sani, daha önce de İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ve İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda görüşmüştü. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da "teröre destek vermekle suçladıkları" Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı.

 



 



kaynak:sabah








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