Katar ile Türkiye arasında ilk direkt deniz yolu hattı açıldı. İki liman arasında 5 bin tonu aşkın yük soğutma kapasitesiyle konteyner taşımacılığı yapılacak.

Katar hükümetine bağlı "Milaha" şirketinden yapılan açıklamada, Katar ile İzmir Limanı arasında 5 bin tonu aşkın yük soğutma kapasiteli ilk direkt konteyner taşımacılığı hattının açıldığı belirtildi.

TRANSİT SÜRESİ 11 GÜN

Her 20-25 günde Türkiye'den bir geminin yola çıkarılacağı duyurulan açıklamada, geminin transit süresinin 11 gün olduğu kaydedildi.

Milaha Genel Müdürü ve İcra Direktörü Abdurrahman İsa el-Menai ise konuya ilişkin açıklamasında, etkili, ekonomik ve uygulanabilir bir çözüm olarak bu uygulamayı başlattıklarını söyledi.

LİMANLAR ARASI BAĞLANTI GÜÇLENDİRİLECEK

Yeni hizmetin daha öncekilerle bütünlük sağladığını vurgulayan Menai, bunun yanı sıra limanlar arası bağlantının güçlendirilmesi ve Katar'ın bir yandan Körfez ülkeleri, diğer yandan Türkiye ile ticaretinin kolaylaştırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Menai ayrıca Katar ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin son birkaç ayda büyüme kaydettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: haberinburada