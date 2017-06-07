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katar, gayrimenkulcüleri de endişelendirdi

KATAR, GAYRİMENKULCÜLERİ DE ENDİŞELENDİRDİ

Dünyanın en büyük yatırımcı ülkeleri arasında 14. sırada bulunan, Türkiye ise en fazla yatırım yaptığı 7. ülke olan Katar ile 7 ülkenin ilişkilerini kesmesi, Türk gayrimenkul sektörünü de endişelendirdi.

Tarih : 07 Haziran 2017, 12:29
Puan Ver : Katar, Gayrimenkulcüleri De Endişelendirdi(6/10)3


Dünyanın en büyük yatırımcı ülkeleri arasında 14. sırada bulunan, Türkiye ise en fazla yatırım yaptığı 7. ülke olan Katar ile 7 ülkenin ilişkilerini kesmesi, Türk gayrimenkul sektörünü de endişelendirdi.



Yurt genelinde gayrimenkul geliştirme çalışmaları yapan Onursal Gayrimenkul AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Onur Öngün, bir süre önce yabancıya yönelik yoğun çalışmalar yaptıkları Çanakkale ve civarı ile diğer bölgelerde en önemli yabancı müşterilerin Katar'dan olduğunu kaydetti.



Katarlılar'ın ülkemizdeki yatırımların büyüklüğünün 18 milyar doları bulduğuna işaret eden Onur Öngün, şunları söyledi:



“Bizler yabancı yatırımcıyı nasıl çekeriz diye gece gündüz çalışırken ne yazık ki içeride ve dışarıda talihsiz ve çoğu suni gündem gereksiz olaylar nedeniyle ivmemizi kaybediyoruz. Bugün de aynı sorun yaşanıyor. Bizim en önemli yabancı muhataplarımız Ortadoğulular ve bunların arasında da Katar'ın çok özel yeri var. Katarlı işadamları Türkiye'nin geleceğine dair çok umutlu ve burada yaptığı yatırımların kısa sürede geri dönüşlerini alması nedeniyle her yıl ilgisini daha da artırıyor. Bu aşamada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gayretlerini taktirle karşılıyor, bir an önce sorunun giderilmesini bekliyoruz.”








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