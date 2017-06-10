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katar emiri'nin türkiye ziyareti iptal!

KATAR EMİRİ'NİN TÜRKİYE ZİYARETİ İPTAL!

Körfez krizi başlamadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftar daveti üzerine bu hafta sonu Türkiye'ye gelmeyi programına alan Katar Emiri, ziyareti iptal etti.

Tarih : 10 Haziran 2017, 09:19
Puan Ver : Katar Emiri'nin Türkiye Ziyareti İptal!(9/10)9


Türkiye'ye sıklıkla gelen El Sani'nin, krizden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmelerinde birlikte iftar yapmak için mutabık kaldıkları öğrenildi. Ancak hafta başında Suudi Arabistan öncülüğünde, diğer Körfez ve Arap ülkelerinin Katar'ı abluka altına alması üzerine Emir El Sani, tüm yurtdışı programlarını iptal etti. El Sani, ABD Başkanı Donald Trump'ın davetini de geri çevirmişti.



Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani​, “Emir, ülkesi abluka altındayken ülkeden ayrılmayacak” açıklaması yapmıştı. Emir El Sani'nin, yurtdışına çıktığı anda iktidardan devrilip, ülkesine geri dönememe endişesi taşıdığı da öne sürülüyor. Türkiye'den de Katar'a şu anda bir ziyaret planı olmadığı savunuldu.

 



 



kaynak:haber7








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