KATAR EMİRİ'NDEN IRAK'A 10 MİLYON DOLARLIK İNSANİ YARDIM
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani tarafından verilen talimatlar doğrultusunda Irak'a 10 milyon dolarlık insani yardım yapılacağı ifade edildi. Katar'ın insani yardımına ilişkin ayrıntılar belli oldu.
Irak için kesenin ağzını açan Katar'ın 10 milyon dolarlık insani para yardımı Emir AL Sani tarafından verilen direktiflerle başlatıldığı bildirildi.
Yapılması planlanan yardımlar kapsamında, Katar Kalkınma Fonu ve Katar Kızılayı arasında, abluka altındaki Felluce'ye de bir milyon dolarlık acil yardım gönderilmesi için anlaşma imzalandığı gelen haberler arasında.
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