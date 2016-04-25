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katar emiri'nden ırak'a 10 milyon dolarlık insani yardım

KATAR EMİRİ'NDEN IRAK'A 10 MİLYON DOLARLIK İNSANİ YARDIM

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani tarafından verilen talimatlar doğrultusunda Irak'a 10 milyon dolarlık insani yardım yapılacağı ifade edildi. Katar'ın insani yardımına ilişkin ayrıntılar belli oldu.

Tarih : 25 Nisan 2016, 09:17
Puan Ver : Katar Emiri'nden Irak'a 10 Milyon Dolarlık İnsani Yardım(9/10)8


Irak için kesenin ağzını açan Katar'ın 10 milyon dolarlık insani para yardımı Emir AL Sani tarafından verilen direktiflerle başlatıldığı bildirildi.

Yapılması planlanan yardımlar kapsamında, Katar Kalkınma Fonu ve Katar Kızılayı arasında, abluka altındaki Felluce'ye de bir milyon dolarlık acil yardım gönderilmesi için anlaşma imzalandığı gelen haberler arasında.








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