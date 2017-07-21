KATAR EMİRİ, KRİZDEN SONRA İLK KEZ KONUŞTU: BİZ BİR SINAVA GİRDİK VE SINAVI BAŞARDIK
Katar Emiri Al Sani, Körfez krizi başladığından bu yana ilk kez konuştu. Katara karşı yürütülen kampanyanın önceden planlandığını belirten Al Sani "Biz bir sınava girdik ve sınavı başardık" dedi.
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Körfez krizinden bu yana yaptığı ilk açıklamada, "Daha önce hiç görülmemiş kışkırtmalar, iftiralar ile eşi görülmemiş vesayet ve abluka girişimine maruz kaldık. Maruz kaldığımız bu kampanya önceden planlanmıştır. Biz bir sınava girdik ve sınavı başardık" dedi.
TÜRKİYE'YE ÖZEL TEŞEKKÜR
Şeyh Al Sani, Türkiye'nin Körfez krizine yönelik tutumundan övgüyle söz ederek, "Türkiye'ye aramızda imzalanan iş birliği anlaşmasını hızlı bir şekilde yürürlüğe koyduğu ve temel ihtiyaçlarımızı karşıladığı için teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.
Al Sani, hükümetler arasındaki siyasi anlaşmazlıkların bedelini halkların ödemesini durdurmanın zamanının geldiğini de söyledi.
TİLLERSON AMBARGONUN KALKMASINI İSTEMİŞTİ
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, bugün yaptığı açıklamada Katar'ın terörle ve terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında son günlerde attığı adımlardan övgüyle bahsederek, "Ortaya koydukları çabadan memnunuz. Umarım (Suudi Arabistan'ın öncülüğünü yaptığı) 4 ülke, Katarlılar üzerinde olumsuz etkileri olan bu ambargonun kaldırılması konusunda bunu bir iyi niyet göstergesi olarak değerlendireceklerdir" demişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Bakan Soylu, Şehit Öğretmenin Kaçırıldığı Yerde: Bu Hayvanlara Nasıl Müdahale Edeceğimizi Biliyoruz
- Son Dakika! Erdoğan'dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a Mescid-İ Aksa Telefonu
- Chp Tunceli İl Başkanı, Necmettin Öğretmen İçin Yaptığı Konuşma Rekor Kırıyor
- Kara Kızlarını Kaybeden Gözü Yaşlı Çiftin Yüzü Bu Sefer Güldü
- Tek Koluyla 32 Yıldır Ayakkabı Boyacılığı Yapıyor
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Mescid-İ Aksa İçin Acil Toplantıya Çağırıldı
- Fransa'da Cami Kapısına Domuz Kafası Asıldı
- Abd Savunma Bakanlığı Pentagon İtiraf Etti: Abd'nin İmparatorluğu Çöküyor
- İngiltere'nin Gündemi Bu! Kraliçe'ye 'dokundu' Yer Yerinden Oynadı
- Aldatıldığını Düşünen Kadın, Eşinin Cinsel Organını Bıçakla Parçaladı!
Bu Haberle İlgili Yorumlar