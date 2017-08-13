KATAR EKİBİ AL SADD, BEŞİKTAŞ'A PEDRO FRANCO İÇİN 1 MİLYON EURO ÖNERDİ
Katar Ligi ekiplerinden Al Sadd, Beşiktaş'ın gözden çıkardığı 26 yaşındaki Pedro Franco içi 1 milyon Euro'luk teklif yaptı.
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in kadro alternatifleri arasında yer almayan Pedro Franco'ya, Katar Ligi ekiplerinden Al Sadd talip oldu.
1 MİLYON EURO ÖNERDİLER
26 yaşındaki stoper için Sadd'ın menajerler aracılığıyla Kara Kartal'a 1 milyon Euro (4.1 milyon TL) önerdiği belirtildi. Kolombiyalı futbolcu, geçen sezon Millonarios'ta kiralık olarak forma giymişti.
Kaynak: Fanatik
Kaynak: haberinburada
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