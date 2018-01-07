Fenerbahçe'nin 8 milyon euro bonservis bedeli istediği Ozan Tufan için Bülent Uygun'un çalıştırdığı Al Gharafa takımı girişimlere başladı.

Katar kulübü yetkililerin bu transfer için Fenerbahçe yönetimiyle temas kurduğu öğrenildi. Yeni takımına imza atan teknik direktör Bülent Uygun da Ozan ile ilgilendiklerini açıklamıştı.

Kaynak: haberinburada