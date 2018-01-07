KATAR EKİBİ AL GHARAFA, OZAN TUFAN'IN TRANSFERİNİ İSTİYOR
Katar ekibi Al Gharafa, Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Ozan Tufan için harekete geçti.
Fenerbahçe'nin 8 milyon euro bonservis bedeli istediği Ozan Tufan için Bülent Uygun'un çalıştırdığı Al Gharafa takımı girişimlere başladı.
Katar kulübü yetkililerin bu transfer için Fenerbahçe yönetimiyle temas kurduğu öğrenildi. Yeni takımına imza atan teknik direktör Bülent Uygun da Ozan ile ilgilendiklerini açıklamıştı.
Kaynak: haberinburada
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