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katar dışişleri bakanı al sani türkiye'ye geliyor

KATAR DIŞİŞLERİ BAKANI AL SANİ TÜRKİYE'YE GELİYOR

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın bugün Katar'daki ziyaretlerinin ardından sürpriz bir haber geldi. Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, yarın Türkiye'ye geliyor.

Tarih : 13 Temmuz 2017, 23:40
Puan Ver : Katar Dışişleri Bakanı Al Sani Türkiye'ye Geliyor(5/10)5


Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, yarın (Cuma) Türkiye'ye geliyor.



Al Sani'nin, Başbakan Yıldırım ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'yla görüştükten sonra, Cumhurbaşkanı ERdoğan tarafından kabul edileceği açıklandı.



BUGÜN TİLLERSON KATAR'DAYDI



ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Körfez bölgesinde sürdürdüğü mekik diplomasisi kapsamında 48 saat içinde ikinci kez Katar'a gitti.



Tillerson, Kuveytli bir arabulucuyla birlikte Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Thani ile görüştü.



Tillerson'ın Katar krizine ilişkin gerçekleştirdiği ziyaretler sona erdi.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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