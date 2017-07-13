KATAR DIŞİŞLERİ BAKANI AL SANİ TÜRKİYE'YE GELİYOR
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın bugün Katar'daki ziyaretlerinin ardından sürpriz bir haber geldi. Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, yarın Türkiye'ye geliyor.
Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, yarın (Cuma) Türkiye'ye geliyor.
Al Sani'nin, Başbakan Yıldırım ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'yla görüştükten sonra, Cumhurbaşkanı ERdoğan tarafından kabul edileceği açıklandı.
BUGÜN TİLLERSON KATAR'DAYDI
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Körfez bölgesinde sürdürdüğü mekik diplomasisi kapsamında 48 saat içinde ikinci kez Katar'a gitti.
Tillerson, Kuveytli bir arabulucuyla birlikte Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Thani ile görüştü.
Tillerson'ın Katar krizine ilişkin gerçekleştirdiği ziyaretler sona erdi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
- Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
- Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
- Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
- Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar