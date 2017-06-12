Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

katar ablukayı kırdı! gemi limana ulaştı

KATAR ABLUKAYI KIRDI! GEMİ LİMANA ULAŞTI

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn tarafından yalnızca kara ve hava sınırları değil kara suları da kapatılan Katar, bir gemisini Umman'ın Sahar Limanı'na gönderdi.

Tarih : 12 Haziran 2017, 16:32
Puan Ver : Katar Ablukayı Kırdı! Gemi Limana Ulaştı(7/10)7


Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn tarafından yalnızca kara ve hava sınırları değil kara suları da kapatılan Katar, bir gemisini Umman'ın Sahar Limanı'na gönderdi.



Katar krizini çözmek için Türkiye, İran ve Rusya'nın ardından Fransa da seferber oldu, Fransız Dışişleri Bakanı Katarlı mevkidaşıyla bugün görüşüyor.



Ülkede yaşamını yitiren bir Suudi'nin cenazesini yasak nedeniyle akrabaları almaya gelemedi. Bunun üzerine yüzlerce Katarlı saygı göstermek için cenaze törenine katıldı.



Katarlılar, araçlarına Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Tani ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resimlerini araçlarına çıkartma olarak yapıştırıyor.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Katar  Ablukayı  Kırdı  Gemi  Limana  Ulaştı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER