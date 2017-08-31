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KATAR, ABLUKACI ÜLKELERE REST ÇEKTİ: KRİZİ FIRSATA ÇEVİRDİK


Katar, Ablukacı Ülkelere Rest Çekti: Krizi Fırsata Çevirdik
Tarih : 31 Ağustos 2017, 21:30
Puan Ver : Katar, Ablukacı Ülkelere Rest Çekti: Krizi Fırsata Çevirdik(8/10)4

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Parlamentosu üyeleri ile görüştükten sonra basın toplantısı düzenledi.

"ÜLKEMİZE UYGULANAN ABLUKA BAŞARISIZ OLDU"

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlilikleri (BAE) dahil bazı ülkelerin uyguladığı ablukanın başarısız olduğunu vurgulayan Sani, bunu reformlar yapmak için kullandıklarını, ekonomide liberalleşmeye gittiklerini belirtti.

"TRUMP'IN DİYALOG ÇAĞRISINI ÖNEMSİYORUZ"

Sani, ABD Başkanı Donald Trump'ın sorunun diyalog yoluyla çözülmesi yönünde dün yaptığı açıklamayı çok önemli gördüklerini ve abluka uygulayan ülkelerden buna olumlu cevap beklediklerini ifade etti.

"TANIDIĞIMIZ TERÖR ÖRGÜTLERİ, BMKG'NİN KABUL ETTİĞİ LİSTEDİR"

Katar'a yönelik suçlamalar arasında yer alan teröre destek iddiasına Batılı ülkelerin abluka uygulayan ülkelerin beklediği şekilde cevap vermediğine dikkati çeken Sani, "Katar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına bağlı olmayı sürdürüyor. Tanıdığımız terör örgütleri listesi, BMGK'nin uluslararası kanunlara göre kabul ettiği listedir." ifadesini kullandı.

"ABLUKA SURİYE POLİTİKAMIZI DEĞİŞTİRMEYECEK"

"Katar'ın politikası aynı kalacak. Suriye halkına karşı yapılan suçlar karşısında adaletin sağlanması gerektiğine ilişkin tutumuz sürüyor. Suriye'de bir siyasi geçiş süreci olması ve Suriye halkının kendi liderlerini seçmesini öngören Cenevre kararlarına bağlıyız. Esed veya her kim savaş suçu işlemişse yaptıklarından dolayı sorumlu tutulmalı. Katar'ın muhaliflerle ilgili politikasına ilişkin olarak da Katar bunu şu anda abluka uygulayan bazı ülkelerin de aralarında olduğu değişik müttefiklerle ortaklaşa yapıyor. Onlar bu politikaya devam ettiği sürece biz de devam ederiz."

KRİZ 5 HAZİRAN'DA BAŞLAMIŞTI

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmelerinin ardından Körfezde bir kriz patlak vermişti. Katar'a ambargo uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine 13 maddelik bir talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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