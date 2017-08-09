KATAR 80 ÜLKEYE VİZE SERBESTİSİ GETİRDİ
Katar, 80 ülkenin vatandaşlarına vize serbestisi getirdi. Listenin genişletilmesi için incelemeler devam edecek ve listeye aşamalı şekilde yeni ülkeler eklenecek.
Katar Turizm Otoritesi, Katar Hava Yolları ve İçişleri Bakanlığı yetkilileri, başkent Doha'da ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Turizm Otoritesi Turizm Geliştirme Sektörü Başkanı Hasan el-İbrahimi, Katar yönetiminin, 80 ülkeye vize muafiyeti getirerek turizm alanında tarihi bir değişim gerçekleştirdiğini söyledi.
"GİRİŞLERDE HERHANGİ BİR ÜCRET VERİLMEYECEK"
Vizeden muaf olacak ülkelerin belirli kriterlere göre seçildiğini dile getiren İbrahimi, incelemelerin devam edeceğini ve listeye aşamalı şekilde yeni ülkelerin ekleneceğini aktardı.Hamed Uluslararası Havalimanı Pasaport Kontrol Müdürü Albay Raşid el-Mezrui ise vize serbestisi verilen ülke vatandaşlarının, Katar'a girişleri sırasında herhangi bir ücret ödemeyeceğini belirtti.
Mezrui, söz konusu ülkelerin, yolcuların güvenlik ve ekonomik açıdan değerlendirilmesinin yanı sıra İçişleri Bakanlığı'nın Hamed Havalimanı'nın kuruluşundan bu yana edindiği tecrübeye göre seçildiğini vurguladı.
Kaynak: haberinburada
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