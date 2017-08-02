KATAR, 7 SAVAŞ GEMİSİ SİPARİŞİ VERDİ
Katar, İtalya'dan 5 milyar euro değerinde 7 savaş gemisi için sipariş verdi.
Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Katar'ın İtalya'dan 5 milyar euro değerinde 7 savaş gemisi için sipariş verdiğini açıkladı. (AFP)
Kaynak: haberinburada
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