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Katar, 7 Savaş Gemisi Siparişi Verdi

KATAR, 7 SAVAŞ GEMİSİ SİPARİŞİ VERDİ

Katar, İtalya'dan 5 milyar euro değerinde 7 savaş gemisi için sipariş verdi.

Tarih : 02 Ağustos 2017, 16:10
Puan Ver : Katar, 7 Savaş Gemisi Siparişi Verdi(8/10)4

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Katar'ın İtalya'dan 5 milyar euro değerinde 7 savaş gemisi için sipariş verdiğini açıkladı. (AFP)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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