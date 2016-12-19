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katar 7 saatte 70 milyon dolar topladı

KATAR 7 SAATTE 70 MİLYON DOLAR TOPLADI

Katar'da Suriye halkı için düzenlenen yardım kampanyasında 7 saat içinde yaklaşık 70 milyon dolar toplandı. Ülkede milli bayramla birlikte yapılacak olan kutlamalar ve festivaller Suriye halkıyla dayanışma etkinliklerine dönüştürülmüştü.

Tarih : 19 Aralık 2016, 13:37
Puan Ver : Katar 7 Saatte 70 Milyon Dolar Topladı(5/10)4


Katar'da milli kutlamalar komitesi tarafından Suriye halkı yararına düzenlenen kampanyada 7 saat içinde 67 milyon dolar bağış toplandı.



Katar Emiri Şeyh Temim Hamad Al-Sani'nin Suriye halkıyla dayanışma için bütün milli bayram kutlamalarının iptal edilmesi talimatı vermesinin ardından başlatılan "Halep emrindeyiz" isimli yardım kampanyasında 7 saat içinde yaklaşık 70 milyon dolar (256 milyon Katar riyali) bağış toplandı.



Ülkede milli bayramla birlikte yapılacak olan kutlamalar ve festivaller Suriye halkıyla dayanışma etkinliklerine dönüştü.



Her sene milli bayramla eş zamanlı gerçekleştirilen "Derb es-Sai" festivali bir yardım etkiliğine dönüştü. Katar televizyon ve radyoları da söz konusu etkinlikle ilgili ortak yayınlar yaptı.



Kampanyaya en büyük bağışı 50 milyon Katar riyali ile Şeyh Casim bin Muhammed bin Sani kurumu yaptı. Vakıflar Bakanlığı ise 10 milyon riyal bağışta bulundu.



Ülkedeki birçok spor, turizm, kültür ve eğlence kurumunun Halep halkı yararına etkinlik düzenleyecekleri kaydedildi.



 



kaynak:yenişafak








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