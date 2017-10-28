KATALONYA'NIN BAĞIMSIZLIK İLANI AVRUPA EKONOMİSİNİ VURDU! EURO DÜŞÜŞE GEÇTİ
Katalonya'nın bağımsızlık ilanı Avrupa ekonomisini vurdu. Euro, dolar karşısında 1,2 kuruş değer kaybederken, TL karşısında yaklaşık 3 kuruş değer kaybetti.
Katalonya Parlamentosu'nda yapılan oylamada "bağımsızlık ilanı"na "evet" çıkmasının ardından euro/dolar paritesi, 1.17 sınırından, 1.1587 düziyeni kadar geriledi.
TÜRK PARASI KARŞISINDA 3 KURUŞ DEĞER KAYBETTİ
Oylama öncesi Türkiye'de 4.46 - 4.47 lira aralğında hereket eden euro, paritedeki gerilemeye bağlı olarak, 4.43 - 4.44 lira aralığına çekildi. Ardından İspanya Senatosu'nun da, Katalonya'nın "özerkliğini askıya alan" kararı onaylamasıyla euroda kayıplar arttı ve 4.3989 lira ile 4.40 liranın da altına kadar geriledi. Daha sonra euro 4.40 lira sınırında harek ederken, gün içinde 3.84 lirayı aşan dolar da parite etkisiyle 3.80 lira sınırına çekildi.
Kaynak: haberinburada
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