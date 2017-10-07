KATALONYA'NIN BAĞIMSIZLIĞINI TANIMASI HALİNDE BARCELONA, LA LİGA'DAN ATILACAK
İspanya Profesyonel Futbol Ligi Başkanı Javier Tebas, Katalonya'nın bağımsızlığını tanımaları halinde Barcelona ve Espanyol'un La Liga dışında kalacağını söyledi.
İspanya Profesyonel Futbol Ligi (LFP) Başkanı Javier Tebas, Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık ilan etmesi halinde Katalan kulüplerle görüşeceğini ve bağımsızlığı tanıyan takımları ligin dışında bırakacaklarını söyledi.
"BARCELONA VE ESPANYOL LA LİGA'DA OLMAYABİLİR"
Tebas, Villarreal kentinde katıldığı bir konferansta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Maalesef, Barcelona ve Espanyol takımlarının bulunmadığı bir La Liga (Birinci Futbol Ligi) olasılığı görüyorum. Eğer böyle bir şey olursa La Liga tekrar elde etmesi çok zor bir değer kaybeder." diye konuştu.
"BAĞIMSIZLIĞI DESTEKLEYENLER LİG DIŞI KALACAK"
Katalan Futbol Federasyonunun takınacağı tavrın önemli olacağını ifade eden Tebas, "Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık ilan etmesi halinde La Liga'daki Katalan kulüpleri acil toplantıya çağıracağım. Bağımsızlığı destekleyenler La Liga'nın dışında kalacak. Bizim görevimiz herkesi dinlemek ama aynı zamanda yönetmeliğin şartlarını da yerine getirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.
"KATALONYA'DA OYNAYAN OYUNCULAR TRANSFER PAZARININ DIŞINDA KALACAK"
Katalonya'nın bağımsız olması halinde Katalan Futbol Federasyonu'nun kendini dünya futbol kamuoyuna nasıl kabul ettireceğinin bilinmediğini vurgulayan Tebas, "FIFA kurallarını uygulamak zorunda kalmayacaklar. Böyle olunca da Katalonya'daki kulüplerde oynayan futbolcular tamamen transfer pazarının dışında kalacak." ifadelerini kullandı.
Katalan takımlarından Barcelona, Espanyol ve Girona La Liga'da, Reus, Gimnastic de Tarragona ve Barcelona B ise 2. ligde mücadele ediyor.
Kaynak: haberinburada
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