KATALONYA'DAN KAÇIP BELÇİKA'YA SIĞINAN KATALAN LİDER, DHKP-C'Lİ FEHRİYE ERDAL'IN AVUKATINI TUTTU!
Belçikalı avukat Paul Bekaert, eski Katalan lideri Carles Puigdemont'un kendisini avukatı olarak atadığını duyurdu.
Belçika resmi haber ajansı Belga'ya konuşan Bekaert, gün içinde Puigdemont'la görüştüğünü belirterek, "Puigdemont Belçika'da" açıklamasını yaptı.
Puigdemont'un Belçika'ya iltica başvurusunda bulunup bulunmayacağı konusunda yorum yapmayan Bekaert, eski Katalan liderin avukatlığını yapacağını açıkladı.
DHKP-C ÜYESİ FEHRİYE ERDAL'IN DA AVUKATIYDI
Belçika'nın tanınmış avukatlarından Bekaert, 25 Mayıs 2016'da davadan geri çekilene kadar uzun yıllar terör örgütü DHKP-C üyesi Fehriye Erdal'ın avukatlığını yapmıştı.
BAŞKA TERÖRİSTLERİ DE SAVUNMUŞTU
"ETA'nın avukatı" olarak da tanınan Bekaert, ETA terör örgütü mensubu olduğu iddia edilen ve Belçika tarafından İspanya'ya iade edilmeyen Natividad Jauregui adlı kişinin de avukatlığını üstlenmişti.
Kaynak: haberinburada
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