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KATALONYA'DA SAVAŞ GİBİ REFERANDUM: 844 YARALI


Katalonya'da Savaş Gibi Referandum: 844 Yaralı
Tarih : 02 Ekim 2017, 00:40
Puan Ver : Katalonya'da Savaş Gibi Referandum: 844 Yaralı(6/10)2

Dünya, Katalonya'daki olaylı referandumu konuşuyor. İspanya hükümeti referandumu engellemek için güvenlik güçlerini seferber etti.

SEÇMENİN YARISINA YAKINI SANDIK BAŞINA GİTTİ

İspanya'nın özerk bölgesi Katalonya'da tartışmalı referandumda oy verme işlemleri sona erdi. Tartışmalı referandumda 5.4 milyon seçmenden, 2.2 milyonu sandığa gitti. Katalonya yerel hükümeti, İspanya hükümetinin tüm çabalarına rağmen sandık başına gitti.

PROTESTO GÖSTERİLERİNDE 844 KİŞİ YARALANDI

Barselona'da polis ile seçmen arasında çatışma çıkarken, polisin plastik mermi kullandığı olaylarda yaralananlar oldu. Katalonya Sağlık Bakanlığı, polis müdahalesinde bazılarının durumunun ciddi olmak üzere 761 kişinin yaralandığını duyurdu.

12 POLİS YARALANDI, 3 KİŞİ TUTUKLANDI

İspanya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 12 polis memurunun yaralandığı ve 3 kişinin de tutuklandığı bildirildi. Ayrıca yapılan açıklamada 92 seçim merkezinin de kapatıldığı belirtildi

"REFERANDUM HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE YAPILAN SALDIRIDIR"

İspanya Başbakanı Rajoy, Katalonya'da yapılan referandumun yasa dışı olduğunu belirterek, "Referandum, hukukun üstünlüğüne yapılan saldırıdır. Polis, Katalonya'da çıkan çatışmalarda görevini yerine getirdi" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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